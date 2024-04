VIDEO | USA ülikoolides toimuvad Palestiina-meelsed protestid, arreteeritud on sadu üliõpilasi

Eelmisel nädalal arreteeriti New Yorgi Columbia ülikoolis enam kui 100 inimest, kui politsei üritas peatada Iisraeli-Gaza sõja vastast protesti. Pärast seda on meeleavaldused levinud üle kogu riigi.

Meeleavaldajad on kutsunud ülikoole üles „loobuma genotsiidist“ ja lõpetama suurte summade annetamine ettevõtetele, mis on seotud relvade tootmisega ja muude tööstusharudega, mis annavad Iisraelile sõjalist toetust.

Iisrael on eitanud kõiki vihjeid, mis viitavad sellele, et nad võiksid palestiinlaste enklaavis panna toime genotsiidi. Vaatamata sellele on Rahvusvaheline Kohus öelnud, et süüdistus on „usutav“.