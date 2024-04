Lukašenka: Poolat ja Balti riike muudetakse NATO platsdarmiks

„Me näeme, kuidas meie läänepiiri teisel poolel moderniseeritakse lööktempos lennuvälju, mereväebaase ja polügoone ning luuakse eesliinibaase tehnika, relvastuse ja materiaalsete vahendite aegsaks paigutamiseks ja säilitamiseks. Praeguseks on Poola ja Balti riikide territooriumil lõpule viidud viie lennuvälja, kahe mereväebaasi ning kuue suure polügooni moderniseerimine,“ ütles Lukašenka.

Lisaks sellele on Lukašenka sõnul Poolas kasutusele võetud tagala- ja tehnilise toetuse kompleks, mis tähendab, et on loodud tingimused USA maaväe soomus- ja tankibrigaadi varustamiseks relvastuse ja materiaalsete vahenditega.