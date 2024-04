Hoia oma väikese koera kõhutervist

Koera toidulaual peavad olema tasakaalus ja õiges vahekorras toitained kuuest olulisest rühmast: vitamiinid ja mineraalid, vesi, valk, rasv ning süsivesikud. Sellest reeglist edasi tuleb arvestada juba iga tõu eripäradega. Kui sinu kodus kasvab väikest tõugu koer ehk lemmik, kelle normaalkaal on täiskasvanuna kuni 10 kg, siis tasub tema toidulaud detailsemalt läbi mõelda.

Soolestiku tasakaalustatud mikrobioom tugevdab immuunsüsteemi

Seedesüsteemi osana on soolestiku mikrobioom dünaamiline ökosüsteem, mis sisaldab täielikku kogumit mikroskoopilisi baktereid, mida nimetatakse mikroorganismideks. Need võivad olla viirused, seened või algloomad, mis on omavahel seotud ja koera tervise jaoks olulised. Soolestiku tasakaalustatud mikrobioom aitab tagada, et koera seedimine toimib hästi, immuunsüsteem on tugev ja ta on kaitstud võimalike haiguste eest.

Koerad, nagu ka teised lemmikloomad, ei sünni mikrobioomiga, vaid see hakkab arenema kohe pärast sündi. Elu jooksul muutub koera mikrobioom olenevalt sellest, millega ta kokku puutub – keskkond, toit ja isegi ümbritsevad inimesed.

Väikesele koerale väike toit

Väikesel koeral on peale kõhu, kõrvade ja käppade ka väike suu, mistõttu ei saa talle mingil juhul pakkuda samas mõõdus kuivtoitu nagu suurt tõugu koerale. Tema pisike suu vajab eriti väikseid palakesi, et need oleksid talle suupärased ja tal oleks neid mugav närida.

Väikesel koeral on tavalisest kiirem ainevahetus, mis tähendab, et väikest tõugu koerad vajavad eriti kvaliteetset ja toitainerikast toitu. Neile mõeldud koeratoidud sisaldavad rohkem valku, rasva, kaloreid ja muid toitaineid kui suurt tõugu täiskasvanud koertele mõeldud toidud. Seda just seepärast, et väikesed koerad saaksid ka kiire seedimise juures kõik vajalikud toitained toidust kätte.