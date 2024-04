Valgevene KGB väitis, et on ära hoidnud droonilöögid Leedust Minskile

„Riikliku Julgeoleku Komitee koostöös kolleegidega teistest jõustruktuuridest on viimasel ajal läbi viinud rea teravaid tšekistlikke toiminguid, mis on võimaldanud ära hoida lahingdroonidega löökide andmise Leedu territooriumilt objektidele Minskis ja selle eeslinnades,“ kuulutas Tertel täna Minskis koos oleval ülevalgevenelisel rahvakogul, vahendab TASS.

Leedu kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni esindaja, major Gintautas Ciunis ütles, et see on 99% kindlusega desinformatsioonirünnak. Ciunise sõnul on see, et Leedu võiks sellise rünnaku korraldada, nonsenss ja sellised Valgevene avaldused ajavad teda ainult naerma.