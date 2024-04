Poola välisminister: Venemaa rünnak NATO vastu lõpeb Moskva kaotusega, aga NATO peab kaitset tugevdama

Sikorski hoiatas, et Venemaa rünnak NATO vastu lõpeks Moskva kaotusega, aga NATO peab oma kaitset tugevdama, vahendab Associated Press.

Sikorski ütles, et president Vladimir Putini juhtimisel on Venemaa pidanud Poola vastu hübriidsõda, sealhulgas desinformatsiooni abil. Sikorski sõnul Venemaa valetab, kui väidab vääralt, et Poola püüab annekteerida Lääne-Ukraina alasid, mis kunagi Poolale kuulusid.