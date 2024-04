Kultuur käib kõhu kaudu! Tule noorte näljaste proffidega kultuuriõhtusöögile

Kultuuriõhtusöök on sündmus, mis toob kokku noored loojad ja kultuurivaldkonna esindajad. Kõiki kuulajaid ootab ees mitmekesine kultuuriprogramm maitsva söögiga. Idee korraldada mitmekäiguline õhtusöök koos noorte loominguga tekkis Tartu 2024 noorteprogrammi Extended esimesel kohtumisel, kus kolmanda lennu liikmetel paluti märkida probleeme ning kitsaskohti, mis vajavad lahendamist. Nii tekkiski Kultuuriõhtusöögi kontseptsioon – pakkuda noortele loovisikutele platvorm, kus nad saavad ennast laiemale publikule tutvustada.

Miks just õhtusöök? Sest toit on lahutamatu osa meie igapäevaelust ning hea söök ühendab ja loob ruumi huvitavateks vestlusteks ning mõttearendusteks. Just seetõttu usumegi, et kultuur käib kõhu kaudu.

Erinevalt koolides toimuvatest sarnastest sündmustest, mis on enamasti koolisisesed, kuulajateks peamiselt õppeasutusega seotud huvilised ning esindatud enamasti vaid muusikud ja lauljad, on üritus avatud kõigile. Kultuuriõhtusöök seob toidukultuuri kujutava kunsti, muusika, proosa, luule, tantsu, näite- ja filmikunsti ja veel paljude teiste valdkondadega. Lisaks tavapublikule kutsume noorte esitusi kuulama erialade spetsialistid, kes noori oma edasistesse tegemistesse saavad kaasata.



Kui kinos, kontserdil ja teatris pole tavaliselt viisakas sündmuse toimumise ajal muljeid jagada, siis meie üritust sisustavad õhtujuhi poolt läbi viidud arutelud, kuhu on kaasatud ka publik. Nii saavad ka kuulajaid, kas väikestes gruppides või laiemale ringile oma mõtteid jagada.

Eesmärk on tuua kokku erineva taustaga esinejad võimalikult erinevatest Lõuna-Eesti paikadest. Mõni neist on juba esinenud suurematel lavadel, näiteks kuuleb üritusel laulmas “Eesti otsib superstaari” saate poolfinalisti Sebastian Jasinskit. On noori, kellel on tulemas näituse avamine, mõne käe all on valminud või valmimas film, aga on ka noori, kes pole veel kuskil üles astunud. Kokku esineb sündmusel kümme noort kaheksast eri omavalitsusest.