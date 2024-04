Orbáni kodupartei plaanib europarlamendis ümberkorraldusi ja otsib sobivaimat liitlast

Ungari peaministri poliitiline direktor Balázs Orbán ütles Euroopa uudiste veebisaidile Euractiv, et Euroopa Parlamendi praegune struktuur jätab soovida. „Rahvuskonservatiivsed jõud on küsitlustes juhtpositsioonil ja neil ei ole Euroopa Parlamendis korralikku häält,“ selgitas ta.

Seni on valimiste-eelsed küsitlused näidanud, et paremtsentristlikud ja -äärmuslikud jõud võivad võita kuni pooled parlamendikohtadest. Paljudele parempoolsetele annab see lootust, et järgmises parlamendikoosseisus võib õnnestuda lõhkuda pikalt Euroopas domineerinud koalitsioon Euroopa Rahvaparteiga (kristlikud demokraadid, EPP) ja sotsiaaldemokraatidega (S&D).