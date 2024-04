Kahel toolil korraga. Peatne linnavolikogu esimees Toomas Kruusimägi: jätkan inglise kolledži direktorina

Laupäeval, 13. aprillil kinnitas Pere Delfile, et volikogu esimehe kohale on kandidaadiks erakonna senine pressiesindaja ja linnavolinik Sander Andla. 17. aprillil aga saatis Pere erakonnakaaslastele kirja, kus rääkis, et volikogu hakkab juhtima Toomas Kruusimägi. Viimane on hetkel volikogu liige ja Reformierakonda kuulub alates 2010. aastast.