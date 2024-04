Poola on valmis aitama Ukrainal mobilisatsioonieas mehi kodumaale tuua. Seda kaalub ka Leedu

Poola on varem pakkunud Ukrainale abi, et sõjaväeteenistuskohuslased läheksid kodumaale tagasi oma kodanikukohust täitma, teatas Kosiniak-Kamysz Polsat Newsile.

„Ma arvan, et paljud poolakad on pahased, kui näevad noori Ukraina mehi hotellides ja kohvikutes ja kuulevad, kui palju jõupingutusi meie peame tegema Ukraina aitamiseks,“ ütles Kosiniak-Kamysz, täpsustamata, kuidas Poola aitama hakkab.

2024. aasta jaanuari seisuga elab Eurostati andmetel Euroopa Liidus umbes 4,3 miljonit ukrainlast, kellest umbes 860 000 on täiskasvanud mehed. Poola on andnud ajutise kaitse 950 000 ukrainlasele.

„Suund on õige. /.../ Millisteks meetmeteks see kujuneb, on ilmselt veel raske öelda. Nähtavasti tuleb sellest konkreetselt rääkida,“ ütles Kasčiūnas täna seimis ajakirjanikele.

„Keegi ei hakka neid loomulikult kokku koguma ja Ukrainasse vedama, seda ei tule. Aga sotsiaaltoetused, tööload, dokumendid – need on variandid, mida ma kuulen ka Poola poolelt. Nii et ootame ja vaatame, millise variandi nad välja pakuvad, võib-olla sobib see ka Leedule,“ lisas Kasčiūnas.