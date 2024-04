Sánchez ütles, et teeb oma otsuse teatavaks esmaspäeval, 29. aprillil, vahendab Reuters.

„Ma vajan mõttepausi,“ kirjutas Sánchez X-is jagatud kirjas. „Praegusel hetkel pean ma endalt küsima, kas see kõik on seda väärt. Ausalt, ma ei tea... kas peaksin jätkama valitsuse juhtimist või sellest aust loobuma. Ma tühistan oma avaliku päevakava mõneks päevaks, et järele mõelda ja otsustada, milline tee valida.“