Biden allkirjastas Ukraina sõjalist abi hõlmava seaduse

„See annab Ameerika partneritele üliolulist tuge, et nad saaksid end kaitsta oma suveräänsust ähvardavate ohtude eest,“ ütles Biden, vahendab Reuters.

Seaduse mõju oli kohene. Biden ütles, et on heaks kiitnud esialgse 1 miljardi dollari suuruse relvatarne Ukrainale, mille tarnimine algab mõne tunni jooksul. Esialgne abipakett sisaldab sõidukeid ja erinevat tüüpi laskemoonasid, mida saab koheselt lahinguväljal kasutusele võtta.

USA president tänas esindajatekoja spiikrit Mike Johnsonit , et suutis seadusandluse ummikseisust välja tuua.

„See on meeldetuletus sellest, mida Ameerika saab teha, kui me oma erimeelsustest hoolimata kokku tuleme,“ ütles ta.

Biden süüdistas Donald Trumpile lojaalseid „MAGA vabariiklasi“ kuude kaupa abi blokeerimises, viidates sellega Trumpi valimisloosungile Make America Great Again.

Samuti ütles Biden, et seaduse vastuvõtmine saadab otsese sõnumi Venemaa presidendile Vladimir Putinile, kelle sõjavägi on Ukrainas edu saavutanud.