USA sõjaline abi Taiwanile tekitas Hiinale pahameelt

Hiina Taiwani asjade büroo ütles, et abi „rikub tõsiselt“ USA kohustusi Hiina ees ja „saadab Taiwani iseseisvuse separatistlikele jõududele vale signaali“, vahendab The Associated Press.

Büroo pressiesindaja Zhu Fenglian lisas, et Taiwani valitsev iseseisvusmeelne Demkoraatlik Progressiivne Partei on valmis „saama etturiks välisjõududele, et kasutada Taiwani Hiina ohjeldamiseks, viies Taiwani ohtlikku olukorda“.

Mais Taiwani presidendi ametisse astuv Lai Ching-te ütles teisipäeval USA Kongressi delegatsioonile, et abipakett „tugevdab heidutust autoritaarsuse vastu Vaikse ookeani lääneosa liitlasahelas“ ja „aitab tagada rahu ja stabiilsust kogu Taiwani väinas“.

Pakett hõlmab laia valikut varustust ja teenuseid, mille eesmärk on hooldada ja uuendada Taiwani sõjalisi seadmeid. Lisaks on Taiwan sõlminud USA-ga lepinguid, et saada endale uusima põlvkonna F-16V hävitajaid, M1 Abrams tanke ja HIMARS mitmikraketiheitjaid.

Hiina jõud viivad pidevalt läbi missioone, kus sisenetakse Taiwani ümbritsevatesse vetesse ja õhuruumi. Kõrgendatud pingete ajal, viimase 24 tunni jooksul on Hiina käivitanud kümneid selliseid missioone.