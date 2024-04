Parvlaev Estonia huku uurimine käib jõudsalt edasi. Juurdluskeskuse juht: lisaraha rohkem tarvis pole

Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja Märt Ots ütles Delfile, et praeguseks ollakse kolme suure hankega jõutud nii kaugele, et osa neist on juba välja kuulutatud ja teised kohe välja kuulutamisel. Kolm suurt hanget puudutavad Estonia hukkumise, visiiri purunemise ja laeva akende purunemise mudeldamist.