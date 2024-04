TAGATUBA | Jaak Madisoni võimas hoog ähvardab EKRE esimehe ja esinumbri Martin Helme häbisse jätta

Paljud võivad arvata, et Martin Helme on peibutuspart. Ei ole, ta päriselt tahabki Euroopa Parlamendi liikmeks saada ning juhtida erakonda Brüsselist ja Strasbourgist samamoodi, nagu seda on teinud Euroopa rahvuskonservatiivide suured eeskujud Marine Le Pen ja Silvio Berlusconi. Said nemad suurriikide suurte poliitikutena hakkama, saab ka Helme.