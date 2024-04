Slovakkia valitsus kiitis heaks vastuolulised muudatused rahvusringhäälingus

Möödunud kuul kogunesid pealinnas Bratislavas tuhanded inimesed, et avaldada meelt valitsuse plaani üle teha olulisi ümberkorraldusi riigimeedias. Plaani kritiseerisid kohalikud ajakirjanikud, opositsioon, rahvusvahelised meediaorganisatsioonid ja Euroopa Komisjon.

Peaminister Robert Fico ütles, et muudatused on vajalikud, kuna avalik-õiguslik ringhääling on poliitiliselt kallutatud ja „konfliktis Slovakkia valitsusega“. Kavandatavad muudatused näevad ette praeguse ringhäälingu RTVS-i asendamise uue organisatsiooniga.