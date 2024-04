Üks suur arendaja pakub nüüd uuele kodule 5-aastast garantiid

“Invego moto on algusest peale olnud, et me loome ise uue tuleviku standardi, näitame teed ja tõstame latti aina kõrgemale,” räägib Külaviir, kelle sõnul näitab turu pikim garantiiaeg Invego kindlat veendumust nii enda kui hoolikalt valitud partnerite töö kõrges kvaliteedis.

Garantii töötab Külaviiri sõnul nii, et kiireloomuliste juhtumite korral, mis takistavad igapäevaelu, reageeritakse koheselt ja kõik muud garantii alla käivad vahegarantiitööd teostatakse pärast esimest kolme aastat ning siis järgmise kahe aasta möödudes vajadusel täiendavad tööd. "Ega neid töid ei ole kunagi kuigivõrd olnud ja paljudel juhtudel neid polegi, aga iga inimese jaoks on kõige tähtsam just see teadmine ning kindlustunne, et vajaduse tekkides saab kõik korda,” kommenteerib Külaviir.