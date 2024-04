Arhitekt selgitab: viis põhjust osta kodu uude Keila Pargikodude elurajooni

Roheluse keskel

Pargikodude hooned on paigutatud nii, et nad sulanduksid olemasoleva metsapargiga ja nende ümber säiliks kaunis männimets. Meil õnnestus paigutada elamine metsa rüppe nii, et loodus jätkuks sujuvalt ka majade vahel, luues samal ajal hubasust ning privaatsust. Majade ümber tekib turvaline avalik ruum, et ka pere pisemad mureta õue lubada. Väikelastele oleme õuealale kavandanud arendavatest turnimis- ja sportimisvõimalustest oma maailma. Lisaks on võimalus energiat koguda mõnusal vaiksel jalutuskäigul piki lähedalasuvaid terviseradu. Parklad on hajutatud ja ökonoomselt planeeritud, et säilitada puid ning pargilik miljöö.

Inimkeskne, isiklik, kodune

Keila Pargikodudes on erakordne võimalus astuda otse kodust metsarajale, mis on suur väärtus, olenemata vanusest, elustiilist või pere suurusest. Korterelamute sidumine pargiga ning samal ajal elanikele ka isikliku ruumi loomine on arhitektidele üsna eriline võimalus, kus tuleb palju lähtuda konkreetsest asukohast ning juba olemasolevast ümbritsevast keskkonnast. Uue elamu puhul on muidugi kõige tähtsam kodutunde loomine läbi arhitektuuri ja maja isikupärase eristumise. Maja lai trepikoda oma avarate akendega on omakorda jätkuks väliruumile - lisaks korteritele on samal korrusel ka panipaigad. Nii tekib võimalus põgusalt trehvata mõnd naabrit, jagada päevarõõme või laenata tarvilikku, mis loob ka tugevama kogukonnatunde.

Läbimõeldud viimistlus