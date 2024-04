Poola leht: üks Vene opositsionääri Leonid Volkovi ründamises kahtlustatav on vabavõitleja ja jalgpallifänn

Gazeta Wyborcza täpsustab, et kahtlusalune esindab võitlusklubi Legia. Ajalehe allikad seostavad teda ka jalgpalliklubi Legia huligaanide rühmitusega Teddy Boys.

Kahtlusaluse Instagrami kontol, kus ta esineb nime all Kruszynka, öeldakse, et ta on vabavõitluse algajate turniiri First Step Men’s Open võitja. Gazeta Wyborcza teatel on Maksimilian K. esinenud varem narkoäri eest süüdi mõistetud Poola räppari Bonus RPK videos.

Vene sõltumatu väljaanne Agentstvo väidab, et mehe nimi on Maksimilian Krol. 2022. aastal on sellise nimega mees tõepoolest võitnud Poola algajate vabavõitluse turniiri. Lisaks sellele on Kroli Instagrami kontol foto Legia fännide rongkäigust 2023. aasta mais.

Agentstvo ajakirjanikud juhtisid tähelepanu ka sellele, et 2023. aasta mais ja oktoobris sattus Krol Poola matusebüroo Mój Anioł töötajate fotole.

Volkovit rünnati 12. märtsi õhtul kodu juures Vilniuses. Tema auto aken löödi katki, talle lasti pisargaasi näkku ja teda peksti haamriga.

Aprilli keskel sai teatavaks, et Poolas on rünnakus kahtlustatuna vahistatud kolm inimest: Valgevene kodanik, keda uurijad peavad organiseerijaks, ja kaks Poola kodanikku. Teatati ka, et poolakad olid seotud jalgpalli ultrafännide ringkondadega.