KASUTA VÕIMALUST: Kuni 30 000 eurot soodsama kodu saad veel aprilli lõpuni

Invegos müügi eest vastutav Sandra Alliksaar rõhutab veelkord, et kõik soodushinnaga kodud on juba valmis ning sisse saab kolida kasvõi homme. “Eriti häid pakkumisi on nii igas elurajoonis kui erinevate vajaduste jaoks. Näiteks Luccaranna on ruumikaid ja avaraid "kaheseid" ning Tiskreojal suuri perekortereid. Samas Uus-Järvekülas on 5-toalised ridaelamukodud privaatse terrassi ja hoovialaga, kus saab juba sellel suvel sõpradega mõnusaid grilliõhtuid korraldada, ” kirjeldab Alliksaar mitmekülgseid võimalusi.

Tegemist Invego ainsa mahuka hinnakampaaniaga ning konkreetsed soodustused kehtivaid vaid piiratud aja, aprilli lõpuni. “Võrreldes kampaania algusega on valikut jäänud mõnevõrra vähemaks, aga see-eest on sama palju tulnud juurde õnnelikke koduomanikke,” räägib Alliksaar kampaania edust ning lisab, et koduostjate jaoks pole oluline mitte ainult ostetav kodu, vaid ka ümbrus ning võimalused ühistegevusteks ja sportimiseks. "Kindlasti tasub nii Uus-Järveküla, Tiskreoja kui Luccaranna läbimõeldud ja terviklikud elurajoonid oma silmaga üle vaadata ja samas saab kohe külastada ka soodushinnaga valmis kodusid," räägib Sandra Alliksaar.

Lisaks ei tasu unustada, et ainsana Eestis annab Invego kõigile uutele kodudele 5-aastase ehitusgarantii, mis tagab meelerahu. “Kodu ostmine on oluline otsus ning paljude jaoks üks suuremaid ja pikaajalisemaid investeeringuid elus. Pakume 5-aastast ehitusgrantiid kõigele, mis on ostes olemas ühes korteris või ridaelamus, alustades ventilatsioonisüsteemidest ja kütteseadmetest ning lõpetades parketi või segistitega,” kinnitab Alliksaar.

Kasuta võimalust, sest kampaania kestab kuni aprilli lõpuni ning kehtib 30.04.2024 kuupäevaks sõlmitud võlaõiguslepingu sõlminud koduostjate vahel.