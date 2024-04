Rootsis kahtlustatakse pereliikmeid kahe lapse mõrvas

Häiret anti esimest korda eile õhtul kella 20 ajal. Politsei teatel leiti kodust kaks elumärkideta last. Hommikul teatati, et mõlemad on surnud, vahendab SVT Nyheter.

Mõrvas kahtlustatuna on kinni peetud mees ja naine. Politsei teatel on nad laste eestkostjad.

Mees sai kinnipidamisel tõsiselt vigastada ja viidi Karolinska ülikoolihaiglasse. Vigastust täpsemalt kommenteerida võimud ei soovi.

Sündmuskoht on politsei poolt eraldatud ja käib selle tehniline uurimine. Muid kahtlusaluseid ei otsita.

Politsei on alates eile õhtust küsitlenud ka piirkonna elanikke. Mitu inimest on öelnud, et andis juhtumiga seoses häiret, ja nad on andnud ütlusi.

Aftonbladeti teatel leiti surnuna kooliealised poiss ja tüdruk. Politsei esindaja Per Fahlström ütles lehele, et neil on selge pilt, mis juhtus, aga kõik vajab kinnitust.

Vahistatud mees on 35- ja naine 40-aastane.

Aftonbladeti andmetel viidi kuriteopaigalt minema veel üks inimene, kellel olid torkehaavad.

Aftonbladet teatab veel, et sündmuskohal käinud kiirabi personal lasti kuriteo asjaolude tõttu töölt vabaks.