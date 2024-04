Tallinna Polütehnikum – ajaloolise hoone kaasaegne sisu

Otsime ka võimalusi, et ettevõtted märkaksid meie andekaid ja tarku noori ning premeeriks neid omalt poolt stipendiumitega, lisaks riiklikele toetustele kutseõppe õpilastele. Matkime õppetöös reaalset tööelu, sest nii on töömaailma sulandumine palju kergem. Neile, kes näevad endas tahet jätkata õpinguid kõrgkoolis, on ka see võimalik, sest meie edukad lõpetajad on hinnatud tudengitena kõigis ülikoolides. Ka meie sõbrad üle terve Euroopa pakuvad võimalusi õppida või teha praktikat välisriigis. Edukas õppimine ja tore sõpruskond on sinu valik ning võimalus!