Bolt üritas ministeeriumi kaudu teha Euroopas jõulist lobitööd

Bolti seisukoht jõudis ministeeriumisse asekantsler Sandra Särava kaudu, kes saatis selle kirja küll edasi, märkides, et ta ise ei soovi Bolti puudutavate teemadega tegelda, kuid lisas siiski, et Eesti ettevõtjaid peaks toetama. Särava töötas aastatel 2019 kuni 2021 Boltis valitsussuhete juhi ja globaalse kestliku arengu juhina ning omas ka firma aktsiaoptsioone.

Lisaks Eestile olid varem direktiivile vastu Saksamaa, Kreeka ja Prantsusmaa ning koos prooviti direktiivi vastuvõtmist takistada, väites, et uute maksukohustuste seadmine platvormitöö firmadele on ebaproportsionaalne, mõjuks koormavalt ettevõtetele ning halvavalt innovatsioonile.

Euractivi kätte jõudnud meilivahetusest tuleb välja, et Bolt nägi suurt vaeva, et Eesti seisaks platvormitöö firmade eest ning prooviks iga hinna eest direktiivi muuta nende jaoks soodsamaks. Bolt kirjutas valmis Eesti valitsuse seisukohtade tööversiooni, millega nende hinnangul oleks võinud võidelda toonase EL-i eesistuja Hispaania eelistatud direktiivi versiooni vastu.

Särav: me pole tahtlikult varjanud kirjavahetust Boltiga

Särav ise ütles Vikerraadios, et tema Bolti kirjale ei vastanud, kuid tunnistas, et kiri jäi dokumendiregistrisse märkimata, kuigi seadus seda nõuab.

„Jah, siin pean tõesti endale ja kolleegidele tuhka pähe raputama. Nagu ma ütlesin, kui ma sain selle kirja, siis ma panin selle kohe edasi, ma isegi ei saatnud seda kirja registreerimiseks. Tõesti mina või siis mõni kolleegidest, oleksime pidanud saatma selle kirja registreerimiseks, aga me ei teinud seda. Kindlasti me ei teinud seda tahtlikkusest kirja peita, vaid inimlikul eksimisel lihtsalt jäi see kiri registreerimata,“ põhjendas Särav.