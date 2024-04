TikToki keelamine ärritab nii hiinlasi, noori kui ka Trumpi. Nn ajupesuäppi kasutab üle kolmandiku USA-st

Hinnangute järgi kasutab TikToki umbes 170 miljonit ameeriklast ehk umbes pool riigi elanikest. Riigis leidub ka miljonite fännidega sisuloojaid, kes on tuntuks saanud ainult tänu TikTokile. Seejuures tunnistas mullu 14% USA elanikest, et tarbib uudiseid ainult TikToki videomaterjali kaudu – kuni 29-aastaste täiskasvanute puhul oli see arv koguni kolmandik. Näiteks üks rakenduses esile kerkinud uudisteankrutest ja arvamusliidritest on animeeritud kala, kelle kanalis Fish News ilmuvatel 20–90-sekundilistel uudistel on 1,2 miljonit alalist vaatajat.