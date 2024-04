VIDEO | Eriti suure altkäemaksu võtmises kahtlustatav Venemaa kaitseministri asetäitja jäeti kaheks kuuks vahi alla

Ivanovi kinnipidamine sai teatavaks eile õhtul. TASS teatas, et Ivanov peeti kinni töökohas. Telegrami kanal „Shot“ märkis, et pärast tõkestusmeetme valimist pandi Ivanovile selga erariided ning viidi kinni kaetud akendega väikebussiga eeluurimisvanglasse. TASS-i andmetel hoitakse Ivanovi Lefortovos.

„Možem objasnit“ teatas, et Borodin on esinenud ajakirjanduslikes uurimustes Ivanovi perekonna kohta. Projekt teatas, et Borodini täielik nimekaim aitas Ivanovi endisel naisel Svetlana Maniovitšil kinnisvara vormistada. „Daily Storm“ märgib, et Borodinile kuulus väikelaenufirma Kreditlain, milles oli osalus ka Maniovitšil. „Baza“ kirjutab, et pärast Ivanovi kinnipidamist ei saa lähedased ühendust ka Maniovitšiga, mistõttu oletatakse, et kinni võidi pidada ka tema.