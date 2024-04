Esimese USA presidendina kriminaalasjas kohtu all olev Trump veetis päeva Manhattani kohtus kaht võitlust pidades. Üks võitlus käis pikaaegse sõbra Peckeri tunnistuse vastu ja teine üha tõenäolisema väljavaate vastu, et teda karistatakse kohtuniku vaikimiskorralduse väidetava rikkumise eest.

Mõlemal rindel näisid prokurörid tekitavat märkimisväärset kahju. Ühel hetkel hoiatas New Yorgi ülemkohtu kohtunik Juan Merchan Trumpi advokaati Todd Blanche’i, et ta kaotab oma usutavuse. Teisel korral tegi Trump grimassi ja raputas pead, kui Pecker kirjeldas, kuidas aitas maha vaikida hiljem valeks osutunud väite, et Trumpil on teenijaga laps.