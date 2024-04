„Aus on öelda, et sellega on nüüd kõik,“ kirjutas endine Euroopa Komisjoni asepresident märtsis erakonnakaaslastele. Aga millega? Mida mõtles Ansip, kui ta ütles, et plaanib sisepoliitikas jätkata? Ekspeaminister vastab küsimustele oma viimasel Euroopa Parlamendi plenaaristungil Strasbourgis.