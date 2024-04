Itaalia plaanib muudatusi seoses oma abordiseadusega

Itaalias on esile kerkinud pinged seoses abordiga, mis legaliseeriti riigis 46 aastat tagasi, vahendab The Associated Press.

Teisipäeval hääletas senat Euroopa Liidu Covid-19 taastumisfondiga seotud seadusandluse üle, mis sisaldas Meloni partei pakutud muudatusi. Kõnealune tekst lubab piirkondadel võimaldada gruppidele, kellel on „emadust toetav kvalifitseeritud kogemus“, juurdepääsu avalikele tugikeskustele, kus saavad nõustamist aborti kaaluvad naised.

Parempoolsete jaoks täidab muudatus abordi legaliseerimise seaduse (tuntud kui seadus 194) algset eesmärki, mis sisaldab sätteid protseduuri takistamiseks ja emaduse toetamiseks. Opositsiooni jaoks tähistab muudatus abordiõiguste kaotamist.

Seaduse kohaselt saab soovi korral aborti teha kuni 12. rasedusnädalani, kuid ka hiljem, kui naise tervis või elu on ohus. Samuti on rasedust katkestada soovivatel naistel juurepääs riiklikult rahastatud nõustamiskeskustele.

Vaatamata sellele pole tagatud lihtne juurdepääs abordile - seadus lubab tervishoiutöötajatel keelduda protseduuri läbi viimisest.

Meloni on öelnud, et ta ei tühista 1978. aasta seadust ja soovib seda täielikult rakendada, kuid ta on seadnud prioriteediks julgustada naisi lapsi saama, et leevendada riigi demograafilist kriisi.

Peaminister on ka märkinud, et kehtiv seadus näeb ette meetmeid abortide ennetamiseks, mis hõlmab rasedate naiste nõustamist alternatiivide osas.

Samal ajal kardab opositsioon, et riik võib minna USA teed, kus osariigid piiravad juurdepääsu abordile.

Itaalia opositsioonilise Demokraatliku partei juht Elly Schlein ütles teisipäeval toimunud konverentsil, et riik peab kehtestama kohustusliku protsendi arstidest, kes on valmis riiklikes haiglates aborte tegema, sest „muidu jäävad need õigused ainult paberile“.