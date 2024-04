Mis on psühhobiootikumid ja miks sa peaksid neist teadma?

On leitud, et mitmed vaimse tervise probleemid on seotud soolestiku mikrobioomi düsbioosiga. Samuti näitavad uuringud soolestiku bakterite koosseisu muutust stressi tõttu. Kuigi me teame, et bakterid võivad põhjustada haigusi, tekib küsimus, kas nad võivad aidata meil ka paraneda?1

Psühhobiootikumid on spetsiifiline alamkategooria probiootikumidest, mille eesmärk on toetada vaimset tervist.

Tervisliku soolestiku mikrobioomi hoidmine ja toetamine võib olla oluline mitte ainult seedimise ja üldise tervise tagamiseks, vaid ka meie meeleolu ja emotsionaalse heaolu jaoks.

Psühhobiootikumid, mõjutades närvisüsteemi ja tasakaalustades soolestiku mikrobioomi, aitavad toetada tervislikku stressireaktsiooni ja parandada meeleolu.

Psühhobiootikumid – kas tulevikumuusika või juba tänapäeva tegelikkus? Loe ja saa teada!

Kuigi mõiste „psühhobiootikum“ võib olla laiemale avalikkusele suhteliselt uus, tuntakse seda teadlaste seas ja kitsamas erialavaldkonnas juba mõnda aega ning seda on ka uuritud.

Täpsemalt on psühhobiootikumid probiootikumide kitsam valdkond, mis on suunatud vaimsele tervisele. Kui probiootikumid üldiselt hõlmavad mikroorganisme, peamiselt baktereid, mis on kasulikud seedesüsteemi tervisele, siis psühhobiootikumid on sellised mikroorganismid, mis mõjutavad otseselt vaimset heaolu. Näiteks suudavad need parandada meeleolu, vähendada ärevust ja stressi ning toetada kognitiivseid funktsioone.1

Soolestik kui meie teine aju!

Kas oled mõnikord tundnud, justkui sinu soolestik oleks otseselt seotud ajuga? Praeguseks on hästi teada, et emotsioonid võivad tõepoolest mõjutada seedesüsteemi. Kui tunneme end ärevana või stressis, võib see põhjustada kõhus ebamugavustunnet, kõhulahtisust või isegi iiveldust. See on hea näide sellest, kuidas meie vaimne seisund võib mõjutada meie seedimist.

Teisalt võib ka seedeprobleemide esinemine mõjutada meie meeleolu ja vaimset tervist. Kui meie seedimine on häiritud, võib see mõjutada toitainete imendumist ja mikroobide tasakaalu soolestikus, mis omakorda võib mõjutada neurotransmitterite tootmist ja närvisüsteemi funktsiooni. See võib põhjustada stressi, viia meeleolukõikumiste ja ärevuseni.

Stressi ja meeleoluhäirete kontekstis on äärmiselt huvitav asjaolu, et umbes 90% serotoniinist toodetakse just soolestikus! Serotoniin on neurotransmitter, mis mängib olulist rolli mitte ainult meeleolu reguleerimisel, vaid ka une, söögiisu ja valu tajumise kontrollimisel.