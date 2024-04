Kreml hoiatas, et tugevdab rünnakuid lääneriikide relvadele Ukrainas

Šoigu viitas oma kommentaarides tõsiasjale, et laupäeval kiideti USA-s heaks 60 miljardi dollari (56 miljardi euro) suurune sõjaline abipakett Ukrainale.

Märkustes kaitseametnikele ütles Šoigu, et Venemaa on „lükkanud ümber müüdi lääne relvade paremusest“ ja tema väed said 1000 km pikkusel lahingurindel initsiatiivi.