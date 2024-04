Nestlé Baltics annetab loomade varjupaikadele üle 1,3 tonni toitu

„Purina tooteid luues soovime anda loomadele täisväärtusliku toitumisega võimalikult parema elu – selline on meie eesmärk. Üritame seda ideed rakendada ka oma teistes tegevustes, nii et sammuväljakutse, millega kolleegid meelsasti liitusid, on minu arvates suurepärane võimalus sellele missioonile kaasa aidata. Selles osalesid meeskonnad kõigist Nestlé kontoritest Kesk- ja Ida-Euroopas. Väga lõbus oli jälgida, kui põnevil kõik olid – osalejad sammusid aktiivselt kaasa, ergutasid üksteist ja konkurents oli pinev. Kõige meeldivam on see, et sammud ei kogune mitte niisama – iga 10 000 sammu muutub üheks kiloks loomatoiduks. Kokku astusid Nestlé Balticsi töötajad ligi 13,3 miljonit sammu, millest sai 1,3 tonni toitu loomadele varjupaikadele Leedus, Lätis ja Eestis,“ rõõmustab K. Mockaitė.