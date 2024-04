Ukraina põllumajandusminister on kahtlustatav korruptsioonijuhtumis

Ukraina korruptsioonivastane agentuur NABU teatas, et praegune minister on kahtlustatav 291 miljoni grivna (6,9 miljoni euro) väärtuses riigimaa ebaseadusliku omastamise uurimises ja veel 190 miljoni grivna (4,5 miljoni euro) väärtuses maa arestimise katses, vahendab Politico.

Väidetavalt hävitas grupeering valitsuse põllumajandusliku maakasutusprogrammi varjus dokumendid, mis kinnitasid riigiettevõtete õigusi maale. Seejärel anti need õigused üle grupeeringuga seotud isikutele.

Solskõi ütles avalduses, et teeb ametivõimudega koostööd ja rõhutas, et uurimise all olevad tegevused toimusid enne seda, kui hakkas parlamendis töötama.