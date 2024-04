KUI TEEKS?! | villemdrillem: pärast vigastust ei julge ma jalgpalli ega padelit mängida

villemdrillemil on seljataga väga töökas aasta. Valmis sai esimene täispikk album, tänu millele võitis ta ka Eesti muusikaauhindadel hiphop-/räpiartisti kategoorias auhinna. Kas järgmise aasta siht on saada aasta meesartisti tiitel?

Juttu tuleb ka plaadiesitluskontserdist. Villem ütleb, et ta ei hõiska kunagi enne õhtut. Ärevus on talle võõras, ent rahulolematus olemasolevaga on talle vägagi tuttav.