Pool Vene-Valgevene rokkansambli Bi-2 liikmetest taotleb Moldova kodakondsust

Seda kinnitas ka Telegrami-kanal Vjorstka, kelle teatel on kuuest bändiliikmest sellise avalduse esitanud kolm. Samuti taotleb Moldova kodakondsust neli bändiga seotud inimest, kelle seas on tehnilised töötajad ja pereliikmed.

Ansambli kaks tuntuimat liiget, bändi asutajad Ljova Bi-2 ja Šura Bi-2 sellist avaldust ei teinud, kuna mõlemal on juba Iisraeli kodakondsus, lisas kanal. Ansambli pressiesindaja ütles Vjorstkale, et muusikud loodavad kodakondsuse saada väljaspool tavakorda ja president Maia Sandu erikorraldusega. Moldova kodakondsusseadus lubab sellisel alusel kodakondsust anda erijuhtudel, kui see teenib presidendi hinnangul riigi huve.