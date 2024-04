Perearstid saavad õiguse teenindada inimesi ka nimistuväliselt

„Seni on olnud meil perearstid nimistupõhised. Sellest me ei loobu, aga erandkorras, kui on keeruline leida asendajat, siis on võimalik perearstil tasu saada ka nimistuvälise patsiendi teenindamise puhul,“ selgitas terviseminister Riina Sikkut riigikogus eelnõu tutvustades.