VIDEO | Kadõrov avaldas pärast uudist tema väidetavast kõhunäärmehaigusest video jõusaalis rassimisest

Eile, mõni tund pärast Novaja Gazeta artikli ilmumist avaldatud nõupidamise videos istub Kadõrov laua otsas ja räägib Tšetšeenia osalemises sõjas Ukrainas. Väljaanne Agentstvo juhtis tähelepanu sellele, et Kadõrovit näidatakse suures plaanis kokku umbes 40 sekundit, aga kaamera ei jää tema näole kordagi pikemalt pidama. Suurte plaanide ajal istub Kadõrov peamiselt ühes poosis, vahendab Meduza.

„Tihe päev lõppes treeninguga ja positiivselt. Füüsilised koormused ei paranda mitte ainult keha, vaid ka meeleolu. Õhtune trenn on suurepärane viis lõdvestuda ja energiat laadida,“ kirjutatakse postituses.

Novaja Gazeta ajakirjanikud kinnitasid, et 2019. aasta jaanuaris pandi Kadõrovile diagnoos „kõhunäärme nekroos“ ja 2022. aasta kevadel hakkas tema seisund järk-järgult halvenema. Neerude ülesütlemise ja vedeliku tõttu kopsudes tekkis hingeldus ning Kadõrovil tekkisid rääkimisraskused, ta kõndis aeglaselt ja riietus Tšetšeenia kliima kohta liiga soojalt. Novaja Gazeta andmetel otsustasid Vene võimud tähelepanu vähendamiseks Kadõrovi tervisele viia läbi PR-kampaania, mis pidi näitama, et Tšetšeenia juhiga on kõik korras.