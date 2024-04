Päästeameti ja kaitseväe demineerijad puhastavad Saaremaad lõhkekehadest

24.- 30. aprillil korraldab päästeameti demineerimiskeskus plaanilised demineerimistööd Saaremaal, et otsida ja teha kahjutuks lõhkekehi. Suuremahulistele demineerimistöödele on kaasatud kaitsevägi koos liitlastega Belgiast ja Luksemburgist ning esmakordselt on kaasatud ka abidemineerijad.