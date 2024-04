Välismaal asuvad Ukraina konsulaadid peatavad meestele teenuste osutamise

„Ukraina kodanike õiguste ja huvide kaitse välismaal on alati olnud ja jääb välisministeeriumi prioriteediks. Samal ajal on Venemaa täiemõõdulise agressiooni tingimustes põhiprioriteet kodumaa kaitsmine hävitamise eest. Kuidas see praegu välja näeb: teenistusse kutsumise eas inimene on sõitnud välismaale, näidanud oma riigile, et selle ellujäämise küsimus teda ei puuduta, aga siis ta tuleb ja tahab saada sellelt riigilt teenuseid. Nii see ei tööta. Meil on riigis sõda,“ kirjutas Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba X-is.