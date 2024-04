Linnakese vallutamine avaks juurdepääsu järgmisele Bahmuti maanteel asuvale sihtmärgile ehk Kostjantinõvka linnale, mis on Tšassiv Jarist juba mitu korda suurem. Pärast Bahmuti-Kostjantõnivka maantee hõivamist saaks alustada põhisaagi ehk Kramatorski ja Slavjanski piiramist, et jõuda lõpuks ometi kogu Donetski oblasti vallutamiseni. Ründetegevust kiirustab tagant teadmine, et lähinädalatel ja -kuudel peaksid Ukrainasse hakkama saabuma USA uued laskemoona- ja relvasaadetised.