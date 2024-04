Tallinna lennujaamas on probleeme hilinemistega. Osad Finnairi lennud on tühistatud

Lennujaama kodulehelt nähtub, et kella 7.40 paiku maandus Tallinnas Helsingist tulnud Finnairi lend. See hilines veidi enam kui tunni. Kaks järgnevat Finnairi Helsingi-Tallinna lendu aga tühistati. Omakorda jäi ära Finnairi kaks Tallinna-Helsingi lendu.

Üks lend suunal Helsingi-Tallinn aga veidi aja eest startis. See tähendab, et olud on Vantaa lennujaamas paremaks läinud.