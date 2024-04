6 tähtsat asja, mille järgi valida välja kvaliteetne kasiino

Kui ka sina mõtiskled, mille järgi valida usaldusväärne kasiinoleht, siis Bonuskoodit toob esile kuus põhilist punkti, mille alusel saab eraldada terad sõkaldest.

Boonuste tingimused

Boonused ja kampaaniad on muutunud kasiinodes lahutamatult olulisteks osadeks, kuid see ei tähenda, et iga pakkumine on automaatselt väärt kasutamist. Paljud boonuskampaaniad kõlavad lihtsalt head oma suurejoonelise hüüdlausega, kuid pakutud tuhandete eurode taga peituvad karmid tingimused, mis muudavad boonuse sisuliselt kättesaamatuks ühele keskmisele mängurile.

Seetõttu on oluline piiluda boonuse reegleid ja uurida eeskätt seda, millised on läbimängunõuded. Mida kõrgem läbimängupiirang, seda raskem on reaalselt boonusraha kätte saada pärisrahas, seega tasub just sellistele tingimustele pöörata oluliselt tähelepanu.

Mängutootjate valik

See, kui mitmete ja kuivõrd kvaliteetsete tarkvaraloojatega kasiino koostööd teeb, otsustab suuremas mastaabis kogu platvormi kvaliteedi üle. Kasiinod, mis ei ole käsi löönud tööstuse juhtivate mängutootjatega, ei saa pikka aega konkurentsis püsida.

Kuigi kasiinomängude tootjaid on tuhandeid, siis üldiselt võidutsevad siiski mõned olulisemad nimed, sh Play’n Go, Pragmatic Play, Evolution, NetEnt, Games Global jt. Kui kasiino nimistus on juba näha selliseid nimesid, saab mängija tunda end kindlamalt, kuna tegemist on ka mujal maailmas tunnustatud ja litsentseeritud tarkvarapakkujatega.

Tegevusluba

Tegevusluba on üks punkte, millest ei saa üle ega ümber, kuid iga maailmas tegutsev kasiino, mida saab lugeda kvaliteetseks ja usaldusväärseks, peab saama endale tegevusloa. Eestis peavad kõik kasiinod saama tegevusloa EMTA-lt, kes tegeleb kogu valdkonna järelevalvega. Mujal maailmas on veel tunnustatud ka MGA ehk Malta tegevusluba, mis on samuti hea viide kasiino turvalisusele.

Üks on aga selge: kui kasiinol pole ühtegi tegevusluba ega järelevalveasutust, ei tasu sellises mängupaigas üldse mängida, kuna tegemist ei pruugi olla usaldusväärse ettevõttega.

Klienditeenindus