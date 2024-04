REPORTAAŽ | Pühtitsa kloostris pole „pühast sõjast“ ega Läänemetsa plaanidest kuuldud või öeldakse, et poliitikat ei tohi usuasjadega segada

Venekeelse Delfi korrespondent käis Pühtitsa kloostris pühapäeval, 21. aprillil. Selgus, et seal ei olnud paljud ei patriarh Kirilli sõnadest ega ministeeriumi plaanidest midagi kuulnud. Need, kes olid kuulnud, leiavad, et Kirilli jutt ei puuduta Eestit ja riik ei tohi usuasjadesse sekkuda. Nad kardavad, et see kõik viib selliste sündmusteni nagu Ukrainas, kus Moskva patriarhaadi Vene õigeusu kirikusse on nende sõnul suhtutud barbaarselt. Paljud keeldusid sõnade „terroriorganisatsioon“ ja „Moskva patriarhaat“ peale üldse rääkimast.