Erasmuse kogemus ületab kõik ülikooliaastad

Ülikooli juures on minu jaoks alati olnud üks element to-do-listis vahetusaasta välismaal. Mäletan, kui ülikooli esimesel aastal käisin karjäärinõustaja juures, kes ütles, et kahetseb tudengielu juures vaid seda, et Erasmuse projektis ei osalenud. Teadsin juba siis, et mina sama viga teha ei kavatse.