VIDEO | Mida arvab Jaak Madison erakonnakaaslase Martin Helme võimalustest europarlamenti pääseda? „Kui ta arvab, et saab, siis küll ta tuleb“

Saatejuhi küsimuse peale, kas EKRE juht Martin Helme ka päriselt Euroopa Parlamenti läheks, vastas Jaak Madison , et Helme on nii väitnud.

Madison ütles, et seda, kas erakonna juht ka päriselt parlamenti pääseb, ta ei tea. Selle peale küsis saatejuht, et ega Helme solvunud ei ole, et ta küsitlustes poole võrra Madisonist maas on.

„Poole võrra on isegi päris pehmelt öeldud. Sõltub, kas me vaatame Norstati või Emorit. See on, kas kolmekordselt või viiekordselt, sõltub uuringufirmast. Ma ei tea, kas keegi on solvunud või mitte.“