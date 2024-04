Piiskop Daniel: meie oleme seotud Eestiga. Meie arvamus sõjast on teistsugune kui patriarhil

Harva on olnud aegu, mil kirikuelu teemad on uudistes iga päev. Kuid praegune aeg ongi eriline. Vene sõda Ukrainas on muutnud kõike. Siseminister Lauri Läänemets nõuab, et Eestis tegutsev Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik eralduks Moskvast. Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku piiskop Daniel arvab, et isegi kui seda üldse arutada, ei käi see päeva pealt. Takkapihta, lisab ta, pole see võimalik Moskva nõusolekuta. Apostliku õigeusu kirikuga liitumist ei pea piiskop realistlikuks, samuti mitte Konstantinoopoli patriarhaadi alla liikumist.