Algasid läbirääkimised Vene õigeusu kiriku piiskoppidega, et kirik Moskvast eralduks. Läänemets: usun jätkuvalt, et valitsus ei pea sekkuma

Sel nädalal kohtutakse Vene õigeusu kiriku piiskoppidega, et veenda neid Moskva ja kogu Venemaa patriarhi alluvusest lahti laskma. Siseminister Lauri Läänemets (SDE) kohtus täna Kuremäe kloostri usujuhtidega, kelle sõnul on kloostri eraldumine keeruline just kirikuõiguse tõttu. Vajadusel on võimalik siiski minna ka sundlõpetamise teed.