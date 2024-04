Pärtel-Peeter Pere lumeuputusest: järgmiseks päevaks ei saagi plats puhas olla

„Eilsest saati on linn olnud lumesajuks valmis,“ ütles Pere (Reformierakond). „Kell 1 öösel alustati libeduse tõrje ning eelpuistega. Lumesadu ise hakkas pool neli öösel. Praegu on üle 70 inimese väljas,“ rääkis Pere vastu kella 10-t. Ta jätkas, et kasutuses on 34 traktorit ja rohkelt puistureid. Täpsemalt neli puisturit tegelevad kõnniteedega ning 35 sõiduteedega.

„Inimesed ja masinad said õigel ajal välja. Lund sajab! Ja ei saa kunagi nii olema, et kui lund hakkab sadama, siis järgmiseks päevaks on plats puhas,“ tõdes ta, et see protsess võtab aega. Pere lisas otsa, et tulevaks lumehooajaks on plaan selge, et ka kõik kõnniteed saaks linna poolt puhastatud. Too on uue võimukoalitsiooni üks suurimaid sihte. Abilinnapea selgitas, et selle tarbeks korraldatakse vastav hange, mida valmistatakse juba ette. Mis eelarverealt raha leitakse, vaadatakse Pere sõnutsi peagi üle.