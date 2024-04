Oivalise Ajakirjanduse stipendiumi pälvis kuus ajakirjandusprojekti

Sihtasutuse Oivaline Ajakirjandus juhatuse liige Mari-Liis Rüütsalu märkis, et kuigi tänavusse taotlusvooru sai esitada ideekavandeid viiel teemal, kujunes välja üks oluline peateema. „Tavaliselt püüame valida iga teema kohta ühe projekti, kuid huvi sõltuvust tekitavate ainete vastu oli suur ja autorite lähenemine narkootikumide maailmale väga erinev. Seetõttu sai peateemaks narkootikumid, mis on Eestis rohkem ja sügavamalt kohal, kui me tahame uskuda. Need lood uurivad, kuidas ained jõuavad Euroopasse ja Eestisse, saavad osaks argielust ja sõltuvusmeelelahutusest.”