Zelenskõi püüab ohjeldada sõdurite hasartmängusõltuvust

„Sõjaväelased on juba kolmandat aastat oma peredest eemal, stressirohketes tingimustes ja ilma võimaluseta täielikult pihata, mistõttu on nad psühholoogiliselt eriti haavatavad,“ ütles Petrõtšenko oma algatuse tekstis. „Paljude jaoks on hasartmängud ainsaks võimaluseks toime tulla stressiga ja põhjustab seetõttu kiiresti dopamiinisõltuvust ja nõrgestab nende enesekontrolli,“ lisas ta.