EL leppis kokku uutes Iraani-vastastes sanktsioonides

EL asus täiendama Iraani-vastaseid sanktsioone pärast Teherani 13. aprilli rünnakut Iisraeli vastu, mille käigus liikus riigi poole umbes 300 mürsku. Nende sanktsioonide eesmärk on piirata droonide ja ballistiliste rakettide tootmiseks kasutavate EL-is toodetud komponentide eksporti, vahendab Euronews.

Kokkulepe uute sanktsioonide osas kinnitati esmaspäeval Luksemburgis toimunud välisministrite kohtumisel ja jõustub lähipäevil, kui see ametlikult heaks kiidetakse.

Arvatakse, et Iraanil on Lähis-Ida suurim ja mitmekesiseim raketiarsenal üle 3000 raketiga, mille ulatus on kuni 2000 kilomeetrit. Iraan küll toodab ise rakette, kuid toetub välisriikides toodetud komponentidele, mida nad saavad oma raketiprogrammi ümber paigutada.