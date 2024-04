ERISAADE | Toom: arvasin, et Ansipist hullemat ei ole. Mikser: tema lahkumine on oravatele kaotus

Europarlamendi liikmed väitlesid selle üle, mismoodi hinnata nende tööd. Jana Toom arvas, et aluseks tuleks võtta raportid ehk dokumendid, millest võib hea õnne korral saada Euroopa Liidu direktiiv. „Me oleme üks kolmest seadusandjast. Kas töötame direktiivimustanditega või teeme omaalgatuslikke raporteid, see on see, mille eest me saame palka,“ lausus Keskerakonna saadik. „Kui sa päriselt sellele pühendud ja valid õige teema, võib sellest hiljem direktiiv välja kasvada, seda on mitu korda juhtunud,“ lisas ta. Esinemiste kohta parlamendis ütles Toom, et selleks ajaks on otsused juba tehtud.

Sven Mikser rääkis europarlamendi erinevatest tööformaatidest ja sellest, mismoodi Euroopa Parlamendi liikmete tööd hinnatakse ja eurosaadikuid edetabelitesse pannakse. „Kasutatakse keerulisi maatrikseid. Lõpuks on suur vahe, kas oled raportöör või variraportöör, kas tegelikult oled algteksti autor või käid lihtsalt läbirääkimistel. Või tegelikult ei käi isegi läbirääkimistel, sest variraportööriks saab olla ka nii, et sa ei panusta minutitki. Tihtipeale nii juhtubki,“ kirjeldas ta. „Tihti on see asi illusoorne, püütakse erinevaid positsioone arvesse võtta. Erinevaid ameteid ja auameteid on Euroopa Parlamendis palju,“ rääkis sotsiaaldemokraat. Ta kirjeldas, kuidas tal palutakse teinekord juhatada mõne komisjoni või alakomisjoni istungit olukorras, kus lisaks komisjoni esimehele on olemas neli või viis aseesimeest. „Keda siis binolkiga taga otsitakse ja kes sisuliselt selle ameti täitmisse ei panusta,“ lisas poliitik. Ta tunnistas, et hiljuti ühte eurosaadikute edetabelisse heale kohale sattudes tõdes ta, et temast tahapoole sattus tema hinnangul mõjukamaid ning ettepoole vähem mõjukaid saadikud. „Olen nende edetabelite suhtes väga skeptiline,“ sõnas Sven Mikser.